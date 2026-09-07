Desde hoy lunes y hasta este miércoles 9 de septiembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa del país, incluidos Lima y Callao, que ayer soportaron otro día con calor que llevó a la gente a refrescarse en las playas o a pasear con sombrillas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Perú (Coen), órgano del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), desde hoy lunes hasta el miércoles continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Callao.

Indicó que, en pleno invierno y por efecto de El Niño Costero, se prevén temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C en la costa norte; entre 24 °C y 30 °C en la costa central (Lima y Callao) y entre 17 °C y 30 °C en la sierra central.

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que, señala el boletín del Coen, contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Golpe

En Lima, Senamhi confirma para hoy lunes y mañana martes temperaturas de hasta 27 °C con cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.

Ante ello hay que acatar los consejos del Ministerio de Salud (Minsa) ante las altas temperaturas para evitar los golpes de calor, emergencia médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta y no puede bajar su temperatura por sí mismo, a raíz de una exposición prolongada a altas temperaturas o por hacer ejercicio intenso con mucho calor.

Hidratación

El Minsa recomienda hidratarse (tomar entre 8 y 10 vasos de agua al día), consumir alimentos frescos como frutas y verduras, usar bloqueador solar cada dos horas y lentes de sol con protección contra los rayos UV, sombrero de ala ancha y evitar permanecer mucho tiempo en vehículos cerrados.

Playa

Como refrescarse es una buena alternativa ante las altas temperaturas, las playas de Lima lucieron repletas por familias y amigos que acudieron en grupo, en un invierno caluroso que parece verano.

Bebidas frías y comida fresca -sobre todo cebiche- fueron el complemento perfecto para alimentarse al acudir a los balnearios donde también proliferaron las sombrillas para cuidarse del sol y reducir el calor corporal.

Onda Kelvin

Treinta y seis grados Celsius es una temperatura que llegaría a soportar Lima con el actual El Niño.

Abraham Levy, “El hombre del tiempo”, indicó que una Onda de Kelvin cálida está impactando en la costa y eleva la temperatura.