Ruth Bárcena dice que no le jaló el pelo a la presidenta Boluarte: “Yo la agarré de la blusa”

Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho y protagonista de las imágenes sobre las agresiones que sufrió la presidenta Dina Boluarte el último fin de semana, rechazó haber agredido a la mandataria durante su visita oficial a dicha región.

La Policía señaló a Bárcena como una de las personas que estuvo cerca de la jefa de Estado en el instante en que sufrió agresiones físicas. Ese mismo día, el pasado sábado, los efectivos del orden lograron su intervención; sin embargo, fue puesta en libertad solo algunas horas después. Además, fue citada por la Fiscalía este martes 23 de enero.

En una reciente entrevista para Exitosa, Bárcena, viuda de Leonardo Hancco, uno de los fallecidos durante las protestas del 2022, descartó haber agredido a Boluarte, aclaró que ella solo se acercó para exigirle justicia por su esposo y denunció que sí fue agredida por los agentes de la PNP al ser esposada.

“ Yo la agarré de la blusa y le dije: ‘Aquí estoy, señora Dina, exijo justicia por la muerte de mi esposo, pido justicia, no me escucha, yo soy la viuda de Leonardo David Hancco Chacca’. Eso es lo que yo dije, eso es lo que increpé a la señora Dina. No le hice daño, no la he lastimado como dicen muchos ”, argumentó en un primer momento.

“No la he agredido, y yo gritaba pidiendo justicia por mi esposo. Yo en ningún momento le he hecho moretones (a la presidenta), como me hicieron a mí así (…), al ponerme los grilletes me rasguñaron ”, acotó.

Bárcena aclaró que está dispuesta a declarar ante el Ministerio Público y colaborar en el proceso de la denuncia en su contra, con el objetivo de resolver este caso y esperar que se haga justicia por la muerte de su esposo.

“El día de ayer, yo me presenté voluntariamente. Me apersoné diciendo: ‘Bueno, señor fiscal, aquí me pongo a disposición de la investigación. ¿De qué se me acusa? ¿Cuál es el delito? Aquí está mi arraigo domiciliario, yo vivo en este lugar, este es mi número, yo soy tal persona’. Me puse a disposición de la investigación porque yo no he matado a nadie . Yo no he robado.”, aclaró que está presta a declarar ante el Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR