El octavo friaje del año, que alterará el clima en distintas regiones con “lluvias y una disminución de las temperaturas diurnas y nocturnas”, afectará a la selva del país esta semana, confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Indicó que la masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la tarde del martes 1 de septiembre “y se desplazará progresivamente por la región de Madre de Dios”, hasta el jueves 3.

Durante tal periodo, habrá lluvias ligeras acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades de 35 km/h y cobertura nubosa durante esos días.

Temperaturas

“Durante este periodo, en la selva sur se esperan temperaturas nocturnas alrededor de los 19 °C y temperaturas diurnas que oscilarán entre los 24 °C y 27 °C”, refirió el Senamhi.

Según el Senamhi, el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente, que proviene de la Antártida, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, reportó.

El friaje se inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte.