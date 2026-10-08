Aunque la costa peruana registra calor, incluida la capital, debido al fenómeno de El Niño en curso, departamentos de nuestra sierra soportaron hasta las últimas horas del miércoles intenso frío con temperaturas cercanas a los -20 °C.

Hasta mañana viernes, en tanto, se prevé en la costa elevadas temperaturas y escasa nubosidad hacia el mediodía y aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Sierra

Hasta la última medianoche, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantuvo una alerta roja en la sierra de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Según el Senamhi, las temperaturas mínimas tuvieron valores cercanos entre los 0 °C y -10 °C en zonas sobre los 3500 m.s.n.m., y en la sierra sur con valores próximos a los -17 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m.s.n.m.