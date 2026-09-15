Durante el próximo verano, con el fenómeno de El Niño en su momento de mayor intensidad en lo que respecta a las temperaturas, Lima soportará hasta 36 °C, con una sensación térmica de 38 grados en algunos de sus distritos.

Así lo advirtió el ingeniero Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, al indicar que llegaremos a 36 grados en enero y febrero, cifra superior al récord de 1998, también con El Niño, de 35.2 °C.

Sensación térmica

Quispe refirió que, en tal momento, la sensación térmica -con alta humedad y escaso viento- será de 38 °C en Lima este.

En declaraciones a Canal N, indicó que esos 38 °C se sentirán en La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, en Lima este, y posiblemente en Carabayllo.

Anomalías

Senamhi reportó que Lima ya reporta anomalías térmicas sobre sus valores habituales en las estaciones de monitoreo de La Molina y Jesús María, con hasta 29 °C como ayer y hoy.

En ese marco, Sedapal trabaja para evitar racionamiento de agua ante El Niño y para ello revisó ayer todos los sistemas de la planta de tratamiento La Atarjea, con labores de limpieza, descolmatación y mantenimiento.

Alerta

El presidente de Sedapal, Fernando Laca, anunció una inversión de 350 millones de soles para recuperar 70 pozos de agua y garantizar, con esa reserva, eventuales problemas en La Atarjea en el momento más álgido de El Niño.

Además, el Ministerio de Salud identificó que 4393 establecimientos de salud -la mayoría en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica- están en riesgo en la primera línea de atención ante las lluvias e inundaciones provocadas por El Niño.

Altas temperaturas se extenderían hasta el otoño de 2027.

En la urbanización El Cuadro, en Lima este, temen que la quebrada Panorama, hoy colmatada, se active como en 1998.

Las altas temperaturas se extenderían hasta el otoño de 2027, todo por El Niño.