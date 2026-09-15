Al menos dos mujeres, identificadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), participaron en el planeamiento, la logística y la ejecución del secuestro del empresario minero Jenss Lara, en Trujillo, que se saldó con cuatro muertes y el pago de un rescate.

La División de Inteligencia de La Libertad de la PNP recabó grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a las dos mujeres interactuando con los investigados en Lima.

Imágenes delatoras

Las imágenes permiten reconstruir sus desplazamientos previos y las vinculan con la coordinación para obtener los vehículos, uniformes policiales falsos del grupo Grecco y la vivienda de la urbanización El Paraíso, en Moche (Trujillo) donde se planificó el ataque ejecutado, señala la Policía, por la organización criminal “Los Pulpos”.

Según las pesquisas, los implicados en el secuestro de Jenss Lara viajaron desde Lima hasta Trujillo.

Dos mujeres

Imágenes de seguridad muestran a uno de los investigados junto a dos mujeres que también aparecen en otros registros policiales del caso.

En el grifo se observa una camioneta y un auto negro Suzuki Swift junto a una camioneta Toyota Hilux de placa BSJ-899, donde cargan en la tolva mochilas que, según la PNP, contenían materiales, incluidos uniformes policiales.

Contratadas

Ahí estaban las dos mujeres que habrían sido contratadas para infiltrarse horas después en la discoteca donde se encontraba Jenss Lara y alertar sobre sus movimientos antes de su secuestro.

En otro momento, uno de los hombres levanta a una de las mujeres. Eso se revisa para la reconstrucción de los movimientos previos al plagio.

Identificado

La Policía identificó al conductor del Suzuki Swift negro como Roy Bocanegra (42) “Viejo”. Tal automóvil permaneció cerca de la camioneta Hilux durante los desplazamientos registrados en las cámaras.

Además, pruebas antropométricas confirmarían que Frank Junior Quezada Cruz (23), uno de los primeros presentados por la Policía, habría participado en el secuestro.

Algo extraño

Existiría “correspondencia de forma y detalle” de un secuestrador visto en video con las características del detenido, según un peritaje policial que difundió RPP.

En cambio, los investigados Julio Zavaleta, Ángel Bocanegra, César García y José Chérrepe tienen características excluyentes, es decir distintas a las de los secuestradores.

“¿Quiénes son los autores intelectuales (se las muertes y el secuestro) que sacudieron la política y el país? A simple vista, existirían varios niveles de responsabilidad intelectual que, obviamente, involucran a la PNP y al gobierno”, recalcó el analista en seguridad Jaime Antezana, quien ve abonada su teoría con los recientes videos.

Muertas

Murieron en el plagio de Jenss Lara: Farhad Monzón (20) y Nadia Urtecho (28).

Al menos participaron 20 personas, en planificación y ejecución, reveló el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza.