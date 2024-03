Un individuo fue arrestado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez después de intentar ingresar al país 11 teléfonos celulares de alta gama ocultos en sus medias.

Los dispositivos, valuados en aproximadamente S/58 mil, no fueron declarados ante las autoridades y tenían la intención de ser comercializados de manera ilegal.

“La División de Equipajes detectó los equipos de alta gama al advertir indicadores de riesgo en la inspección del equipaje”, indicó la Sunat.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los oficiales de Aduana, la PNP y del Ministerio Público intervinieron al individuo al detectar anomalías en su equipaje durante la inspección.

Al ser descubierto, el hombre, quien solo había declarado una autoparte entre sus pertenencias, trató de justificarse: “Pagaré el impuesto de todo y no me hago problema. He traído diez celulares, voy a pagar el impuesto de todos”, expresó mientras sacaba, uno por uno, los dispositivos de sus medias.

Miraflores: sujetos rompen mampara y se llevan equipos en tienda de celulares de alta gama

Ocho individuos protagonizaron un violento asalto a una tienda de dispositivos móviles de alta gama ubicada en el óvalo Gutiérrez, en el distrito de Miraflores.

En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona, se observa cómo los sujetos llegaron a bordo de dos vehículos, una miniván y un automóvil. Con rapidez, rompieron la mampara del establecimiento para ingresar y perpetrar el robo.

Pocos minutos después, se evidenció a los criminales huyendo a toda prisa, llevándose consigo las cajas de los productos sustraídos.

