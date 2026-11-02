Juver Jair Carbajal Cruz “Gokú”, sindicado como lugarteniente de la organización criminal “La Gran Alianza”, resultó detenido durante una operación ejecutada por policías y militares en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó de la captura, por segunda vez, de “Gokú”.

“Gokú” ya había sido detenido, pero recuperó su libertad por disposición de la Fiscalía, pese a contar con una carpeta fiscal.

Detenciones

La intervención, que es parte de las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía mediante el Comando Unificado Pataz (Cupaz), forma parte de los trabajos para combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial en la provincia liberteña.

En la operación también cayó Walter Atanacio Pérez “Lobo”, presunto brazo armado de la organización, y otras 18 personas.

Todos son investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Incautaciones

El Comando Unificado Pataz también incautó un arsenal que comprende un fusil israelí Galil, dos fusiles estadounidenses R-15, una pistola Derya, 700 municiones y cargadores para fusiles Galil y R-15.

Además, las autoridades decomisaron 18 explosivos de color rojo, 80 fardos de cordón detonante, un chaleco antibalas y 11 teléfonos celulares.

Se halló dinamita y cordón detonante, lo que vincula más a la organización criminal con la minería ilegal en Pataz.