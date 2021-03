El alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra rompió su silencio tras el escándalo de violencia que protagonizó con su esposa Sofía Franco.

A su salida de la comisaría, el alcalde de La Molina afirmó que la madre de su hijo sufre de enfermedades como drogadicción, alcoholismo y ludopatía.

Tras esta fuerte revelación, Álvaro Paz de la Barra aseguró que continuará apoyando a Sofía Franco: “Espero que para ella sea algo reflexivo. Reflexivo en el sentido de que sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas”.

“Si bien es cierto, ya no estoy con ella, yo la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias”, agregó el alcalde.

En otro momento, Álvaro Paz de la Barra aseguró que no sabe quién difundió los videos de la intervención de Sofía Franco y no respondió por qué, si afirma que la PNP se excedió en la detención de su esposa, él no intervino.

“Estas enfermedades no es un error, no es un pecado. Yo la voy a apoyar”, expresó.

Fotos y video: América TV | Instagram

