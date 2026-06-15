Franko Lucciano Díaz Cajo (18) “Bocón”, uno de los detenidos tras la balacera dentro del Mercado de Frutas de La Victoria, sería uno de los sicarios más sanguinarios de Erick Moreno Hernández “Monstruo”.

El sujeto está implicado en 15 homicidios en Comas y Lima Norte, siempre según información de la Policía.

Tras ser capturado el 2025 Erick Moreno, cabecilla de la banda de extorsionadores “Los Injertos del Cono Norte”, alias “Bocón” se injertó con delincuentes venezolanos para robar a comerciantes del Mercado de Frutas y agentes bancarios de La Victoria, según la Policía.

Ataque

La tarde del último sábado, Franko Díaz, Kevin Zapata Lara (24) “Negro” y los venezolanos Jesús Eduardo Cocho Marín (21) “Chuqui” y alias “Piraña”, integrantes de “Los Desalmados de la Gris”, llegaron en dos motos a la avenida Nicolás Arriola, a la puerta del centro de abasto.

Desde el aire, un dron vigilaba y desde tierra agentes hacían lo mismo desde autos.

Armados

Provistos de cascos y armas, los criminales amenazaron al vigilante de la puerta, ingresaron y se dirigieron a un puesto donde un comerciante facilita sus cuentas bancarias para dar efectivo a otros.

Sin embargo, policías de la División Investigación de Robos de la Dirincri, Divicc y SUAT los esperaban e intervinieron, y en un enfrentamiento a balazos fueron heridos “Piraña”, quien sería el cabecilla, y “Negro”.

“Piraña” murió en un hospital. Los dos hampones llevaban pistolas y municiones.