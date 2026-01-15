Cuando se disponía a huir hacia Cajamarca, Marcos Lara Cruzado (32) “Gordo Marcos”, implicado en el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, cayó en manos de la Policía.

Agentes de la Sección de Investigación de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), con apoyo de la comisaría de Ciudad de Dios, lo atrapó en Pacasmayo.

Crimen

Según la Policía, “Gordo Marcos” hizo el reglaje al director de la página digital Kamila TV el día del crimen, el 6 de diciembre, antes de que lo maten tras un evento.

Por este caso, el menor de iniciales S.J.J.A. (16), sindicado como quien acribilló a balazos al periodista, cumple 18 meses de prisión preventiva y está recluido en el penal El Milagro.

Se busca al sujeto que conducía la moto desde la que se disparó.

El periodista iba como copiloto de la moto que conducía su hermano David, quien fue herido.