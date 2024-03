El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe Contra la Criminalidad en Trujillo, ha estado en guerra pública con el líder de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres, durante cinco semanas. En respuesta, el asesino ha puesto precio a la cabeza del oficial, ofreciendo presuntamente 100 mil soles a quien pueda matarlo.

El oficial Revoredo está al tanto del plan de Jhonsson Cruz. Ayer, al presentar los resultados de las intervenciones de la última semana, señaló que el criminal está movilizando recursos para atacarlo.

“Sabemos, a través de su misma organización, de la desesperación de Jhonsson ofreciendo a sus huestes cantidad de dinero para sacar de circulación al suscrito. Acá estamos, detrás de un Policía hay otro Policía, yo no tengo temor, pase lo que me pase, vamos a continuar en esta lucha”, indicó en un primer momento.

A pesar de esto, el coronel se mantiene firme en su desafío y asegura que hará todo lo posible por capturar al líder de “Los Pulpos”, responsable de planificar y ordenar secuestros en Trujillo, capital de La Libertad.

“Jhonsson sabe lo que le ha ofrecido a sus criminales. Yo no tengo miedo, estoy saliendo a las calles, no me he detenido un solo día. Jhonsson, a ti te digo que vas a caer, tarde o temprano vas a caer”, precisó el oficial.

La Policía ha actualizado el organigrama de la organización criminal, con Jhonsson Cruz Torres como líder destacado. En la primera línea se encuentra Miler Cruz Arce, su tío, y como lugarteniente está Jolin Bazán Valderrama, alias “Jolin”. Este último ha enviado una carta notarial al oficial Revoredo para desvincularse de “Jhonsson” y “Los Pulpos”.

Más acciones

En otras acciones, se ha confirmado la extensión del estado de emergencia en la provincia de Trujillo y en Pataz por 60 días más. Se espera que el cambio en la dirección del penal El Milagro de Trujillo, con la salida de Genaro Escamilo, contribuya a mejorar los resultados de seguridad.

“Tengo conocimiento que el actual director del penal ha trabajado bastante tiempo en esa función. Debemos tener una persona nueva, que no tenga ninguna relación con las personas de adentro. Ese será mi argumento al ministro de Justicia (Eduardo Arana). No sorprende a nadie ni tampoco es un mito que desde adentro sale mucha información”, afirmó.

El gobernador César Acuña ha instado al Ministerio de Justicia a ejecutar este cambio de manera transparente y designar a un nuevo funcionario para el cargo de confianza. También ha destacado la necesidad de cambiar a los agentes de las unidades de Inteligencia e Investigación Criminal de la PNP.