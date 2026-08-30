Gracias a coordinaciones con policías del extranjero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron este sábado al venezolano Ibelmery Adon Colina Maldonado (48) “R15”, sindicado cabecilla de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua” dedicado a extorsionar y secuestrar a empresarios en Chile.

En operativo tras un trabajo de seguimiento e inteligencia con sus pares del FBI de Estados Unidos y la BIPE Antisecuestros de Chile, detectives del Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Trasnacional (Eesccot) detuvieron al hampón que estaba oculto en una casa ubicada en el cruce de las calles Urubamba y Sullana, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Se le intervino a las 9:30 de la mañana e intentó despistar a sus captores al mostrar una cédula de identidad a nombre de su hermano.

Buscado

“Está requisitoriado en Chile por secuestro agravado y receptación en varias modalidades”, dijo el ministro del Interior, César Astudillo.

Uno de sus delitos lo cometió el 14 de mayo del 2026, cuando con otros delincuentes, en la comuna de Estación Central, en Chile, donde secuestró a un venezolano a quien se mantuvo cautivo por un día hasta que “fue liberado al día siguiente tras las acciones de negociación desarrolladas por la BIPE Antisecuestros de ese país”, informó el Ministerio del Interior.

“R15” daba órdenes y también mantendría contacto con líderes del “Tren de Aragua” en Sudamérica. En Chile está requisitoriado y es buscado por los delitos de extorsión y secuestro.

Peligro

La semana pasada, los policías peruanos lo ubicaron en Cusco. Y desde entonces se le seguía los pasos.

“Ha entrado irregularmente al país. Ya estuvo en el Perú en noviembre del 2018”, destacó el comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola.

El desplazamiento de los cabecillas del “Tren de Aragua” por países de la región se usa para evadir la acción de la justicia.

Expulsado

Debido a su ingreso irregular, será expulsado a Chile en las próximas horas sin necesidad de un engorroso proceso de extradición.

“Su ingreso ha sido irregular. Él pasa por acá (Perú) el año 2018; y habría estado acá, habría permanecido cerca de dos años. Y de ahí, también de manera irregular, ha ingresado a Chile, porque no hay registro de la salida de este de este delincuente. Pero sí, en Chile ha estado cerca de cinco a seis años”, precisó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general PNP Manuel Lozada.