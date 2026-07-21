La conocida cantante de cumbia Azucena Calvay Díaz y los integrantes de su agrupación musical pasaron un gran susto cuando se accidentó el ómnibus en que circulaban desde la provincia de Pataz a la ciudad de Trujillo, capital del departamento de La Libertad.

Ocurrió la madrugada del domingo, a la altura del sector Canaquiles, en la subida hacia Chagualito (Cochorco), donde el bus chocó y ventanas del lado derecho se destrozaron.

Reina ilesa

Los pasajeros quedaron varados y, tras ser auxiliados, la cantante, conocida en el ambiente musical como “La Reina de las Despechadas”, informó que ningún integrante de “Azucena Calvay y Orquesta” resultó herido.

“Se rompió la luna del bus y cambiaron la llanta. Se ha chocado y atrás (parte posterior del bus) han tenido que colocarle cinta para poder llegar a Trujillo. Gracias a Dios, todos estamos bien”, indicó Azucena Calvay.

Retornaban de una presentación en el centro poblado Zarumilla, distrito de Pataz, en la fiesta patronal de la Virgen del Carmen.