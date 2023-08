Solo quería divertir a los niños con su arte, pero el destino jugó una mala pasada al payasito “Menestrita”, asesinado poco antes de presentarse en el circo de su familia.

Los deudos sospechan del cuñado del cómico, quien le consiguió un trabajo de vigilante en un local nocturno, en Puente Piedra. Y el crimen ocurrió a pocos metros de ese centro de diversión.

TRAMPA

El homicidio de Edicson Antonio Chumpitaz Muñoz (26) dejó desconsolada a su familia, que veló sus restos en la carpa del circo familiar “Zaraí”, en la calle Casuarinas, Carabayllo.

Ocurrió a las 9 de la noche del último sábado, cuando “Menestrita” salía del trabajo extra de vigilancia en el local nocturno que realizaba porque necesitaba dinero para mantener a sus dos hijos.

Según Katherine, hermana del payasito asesinado de dos tiros. “Supuestamente él tenía que regresar de ese trabajo para el intermedio del espectáculo (del circo) y dar su show, pero, en plena actuación de circo, llamaron del hospital de Puente Piedra a mi mamá y le dijeron que mi hermano había sido baleado, que en ese momento era operado. Y minutos después le confirmaron que ya había fallecido”.

Agregó que la víctima “tenía su celular en la mano, no fue un robo”. “Mi hermano no tenía problemas con nadie, pero deben investigar a su cuñado, quien le consiguió ese trabajo, al igual que a su familia, que no lo aceptaba”, reclamó.