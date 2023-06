Un ciudadano colombiano fue baleado en las piernas por un presunto sicario en el cruce de Tulipanes con los Geranios, en el distrito de Carabayllo. Pese a que suplicó por su vida, no pudo salvarse de las balas.

“6 de junio aquí en Carabayllo del 2023. Este se le implanta por estar ocultando ruta. La idea es que todos los colombianos se pongan al día, no estén ocultando ruta”, se oye decir al hampón en un video difundido por Buenos Días Perú.

“No me vaya a matar, no me vaya a matar”, le pide el colombiano. Sin embargo, en las imágenes se observa que el presunto sicario saca su arma y le dispara hasta en tres oportunidades, mientras el extranjero queda tendido en la vía quejándose de dolor.

Colombiano suplica por su vida y le disparan en Carabayllo

El colombiano identificado como Jhon David Hinostroza Hinostroza (27) se encuentra internado en el hospital Sergio Bernales, en Collique.

Según el matinal, el ataque se debería a que las mafias que se encargan del cobro “gota a gota” se estarían poniendo a derecho entre ellos mismos. “Lo que parece es que esta persona estaría ocultando parte de estos cobros”, mencionó el reportero.

El caso es investigado por la Depincri del sector.