La Policía Anticorrupción, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía detuvieron a cinco agentes policiales que le exigieron S/10 mil soles a comerciantes del Cercado de Lima para devolverles su mercadería incautada.

De acuerdo a América Noticias, varios policías irrumpieron en una tienda en el Centro de Lima y se llevaron sacos de sabanas y edredones. Ellos adujeron que se trataba del decomiso de mercadería de procedencia ilícita. Esto ocurrió el 31 de marzo.

“Cuando ellos ingresaron pensé que me iban a robar porque entraron como ladrones prácticamente. Nos atemorizaban, nos decían que nos iba a ir muy mal, que había cárcel para nosotros”, detalló la agraviada.

Según el matinal, ella y su pareja fueron intervenidos y trasladados al departamento de Investigación Criminal del Cercado de Lima.

“Todo fue muy rápido. En ningún momento presentaron una acta de intervención, ningún fiscal presente, nada. Los cinco fardos que habían subido a la camioneta en ningún momento lo bajan. Nos hacen entrar a la comisaría y a mi me llevan a un ambiente y a mi pareja lo llevan a otro ambiente”, señaló.

Ya en el Depincri Cercado, los comerciantes denuncian que fueron extorsionados y amenazados por los policías. Uno de ellos les exigió hasta S/10 mil para devolverles su mercadería.

“Me dice: ‘ya hermano, vamos a arreglar. Dame 10 mil soles ahorita y los dejo libres. Ya no los vamos a meter a la cárcel, ni proceder con el juicio’. Les dije que nosotros no tenemos plata que trabajamos día a día. Al final me dijo: ‘dame S/6 mil’”, señaló la pareja de la agraviada.

Frente a las amenazas, la víctima decidió pagar S/6000. Sacó el dinero y se lo entregó a la Policía. Así fueron liberados y recuperaron su mercadería, pero además denunciaron a los policías.

Un mes y medio después, el alférez Bryan Sandoval Rivera y los suboficiales Mael Aysanoa Mejía, Iván Espíritu Vásquez, Franco Luque Salazar y Bryan Arévalo López fueron intervenidos. Ellos afrontan una prisión preventiva de 9 meses.