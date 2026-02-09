Por mil soles, el venezolano Santiago Freites Belisario (19) “Chamo”, brazo armado de una banda de extorsionadores, confesó que disparó contra el patio de maniobras de la empresa de transportes “El Mandarino”, en San Juan de Lurigancho, donde hirió a dos choferes.

Justicia será más benevolente porque tiene solo 19 años, en lo que se llama imputabilidad relativa (de 18 a 21 años). “Una luca (mil soles) me han dado”, dijo a la Policía al ser atrapado como uno de los sujetos que ejecutó el ataque el 29 de enero último.

Dos choferes resultaron heridos: Winder Amaro Vicente (herida en el abdomen, en estado crítico) y Eliazer González Silva.

Cupos

A la empresa de colectiveros, que va de San Juan de Lurigancho a Comas, le exigen cupos desde el 2025. “Guarda tus oraciones para cuando te mate un chofer”, se le amenaza.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Holger Obando, refirió que desde la banda “enviaban mensajes al directorio y trabajadores vía WhatsApp”.

“Le piden cuota inicial de 50 mil soles y el pago de diez mil soles mensual”, acotó.

Agentes de su unidad policial realizaron las pesquisas tras el atentado de hace diez días y en imágenes se ve que “Chamo” llegó solo en moto, ingresó al patio de maniobras, se fue, regresó y disparó.

Ataque y fuga

En las cámaras de vigilancia que obtuvo la Policía se vio que antes, durante y después, desde una miniván se cumplía la función de “contención”.

En su fuga, para despistar, el venezolano se cambió el polo y jean negro que tenía por un bividí y short.

Ayer, la Policía intervino tres casas de SJL. “Chamo” cayó y al director de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, y al coronel Obando les confesó todo. “‘El gordo’ me mandó. Yo mismo he manejado, yo mismo todo”, refirió.

Banda

Cayó cuando estaba con su hermano Gerardo (22), su madre Yelitza Belisario (51) y sus compatriotas Jenifer Aponte (28) y Jean Ramos (27). También estaba el exreo peruano Christian Carbajal (36). Integrarían la banda “Los Correcaminos de SJL” y se incautó una pistola, 25 cartuchos para escopeta y 12 para pistola, así como un explosivo.

“(Christian) Carbajal era el conductor de la miniván y desde su teléfono se envió un mensaje extorsivo”, precisó el coronel Obando.