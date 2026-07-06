Una condena de apenas 24 años, tres meses y veinte días de prisión efectiva, cuando bien pudo recibir una sentencia de 35 años, recibió, gracias a la flexibilidad de las normas penales, Nicolás Manuel Olivera Arteaga (28) “Cholo Payet”.

El criminal se hizo pasar como paciente para ingresar al consultorio dental del odontólogo Dennis López Borbor y dispararle en la cabeza.

Producto del ataque, el cirujano dentista terminó en estado vegetal, con un daño cerebral irreversible.

Hechos

Este caso se remonta al 9 de octubre de 2025, cuando al acudir al consultorio, en Independencia, “Cholo Payet” ingresó luego de agendar una cita médica utilizando su segundo nombre y segundo apellido.

A las 4:09 de la tarde, una cámara de vigilancia grabó cuando Dennis López, hoy de 40 años, le abrió la puerta. Olivera llevaba puesto un casco de moto, no se lo quitó para no ser identificado, y subieron al segundo piso, siempre según el Ministerio Público.

“Es donde comienzo a reclamarle diciendo por qué se había metido con mi pareja Vanessa si yo era su prometido”, contó a la Policía de la Dirincri cuando fue capturado en marzo último.

¿Versión falsa?

Agregó, en una versión que podría ser falsa, que “saqué un revólver de mi cintura y mi intención era asustarlo para que deje de ver a mi enamorada, pero como él es más alto que yo se sorprendió y quiso quitarme el revólver. Es por eso que en mi forcejeo le disparé tres veces”.

Después, el criminal que había planeado todo huyó en moto.

La saca barata

Mientras cumplía prisión preventiva, durante el juicio, Olivera se acogió al acuerdo de terminación anticipada como autor de homicidio calificado en grado de tentativa.

Aunque se le condenó a pagar dos millones y medio de soles como reparación civil, las leyes peruanas no obligan a cancelar ni un sol para salir en libertad cuando cumpla su pena o la vea reducida por trabajo o estudio.