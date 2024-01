Un impactante crimen estremeció a los vecinos de Chorrillos. Un profesor de baile fue víctima de un brutal asesinato a plena luz del día, ocurrido este miércoles en su local ubicado en la cuadra 6 de la avenida Julio Calero.

El maestro de baile, reconocido como John Jairo Villavicencio Milián (30), fue hallado sin vida en el interior de su academia, con evidentes signos de tortura.

El padre de la víctima, Fabio Villavicencio, mencionó en conversación con RPP que su hijo había inaugurado su escuela apenas seis meses atrás. Narró que John Jairo regresó al establecimiento hoy después de impartir clases por la mañana, motivado por una llamada telefónica.

“Yo me he enterado recién que lo asesinaron. Ellos se han llevado su iPhone, no sé si la Telefónica tendrá su registro de llamadas. No sé quien lo ha llamado, pero él era un muchacho tranquilo así que no sé que puede haber pasado. Yo quiero que se haga todo lo posible para identificar a los responsables”, contó Villavicencio.

Una de las alumnas de la víctima manifestó que él no tenía conflictos con nadie y señaló que los presuntos perpetradores del crimen sustrajeron dinero y un parlante.

“Su prima dice que vio a dos hombres bajar del lugar, recién nos ha comentado. El señor de la tienda que está ahí nos ha dicho que no ha visto ni nada. Nosotros queremos que se haga justicia”, manifestó al mismo medio.

Sin embargo, fue la pareja de John Jairo Villavicencio quien, al no obtener respuesta a sus llamadas, optó por dirigirse a la escuela de baile. Al presenciar la espeluznante escena, contactó a la Policía, que respondió con prontitud y aseguró la zona en colaboración con peritos de criminalística. Estos últimos ya han iniciado las investigaciones para dilucidar el caso.

