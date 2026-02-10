Treinta y seis meses de prisión preventiva dictó ayer el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, Roberth Rimachi, contra Erick Moreno Hernández “El Monstruo”, mientras lo investigan como cabecilla de una organización criminal.

La medida fue inmediatamente suspendida por el mismo juez, al reconocer que no se puede aplicar hasta que Paraguay amplíe la extradición de “El Monstruo”. Moreno estuvo prófugo desde 2022, moviéndose por Brasil, Bolivia y Paraguay hasta su captura en Asunción el 2025.

A Moreno se le procesa en este caso por los delitos de crimen organizado, extorsión, asesinato y lesiones graves con resultado de muerte, como cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”.

Cargos

A “El Monstruo” se le sindica, en el pedido fiscal de detención preventiva, como quien dirigió acciones delictivas en Lima Norte, aunque el procesado afirma que otras bandas se atribuyen el nombre de su organización.

Además, “no existe prueba directa en algunos de los hechos más graves”, en los casos de sicariato y extorsión, advirtió, sin que el juez lo tome en consideración, el abogado John Estrada, defensor de Erick Moreno.

Suspensión

“El Monstruo” cumple una condena de 32 años de prisión por delito de robo agravado, motivo de su reciente extradición desde Paraguay, mientras la prisión preventiva dictada deberá ser trasladada a las autoridades paraguayas en espera de que amplíe los delitos por los que Erick Moreno puede ser procesado en el Perú.

Ello explica que el juez Rimachi suspendió la ejecución de los 36 meses de prisión preventiva “hasta que se resuelva la ampliación de su extradición” ante Paraguay.