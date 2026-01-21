Al menos cuatro personas murieron la madrugada de ayer, cuando la camioneta en que iban se despistó y cayó a un abismo de 500 metros en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad.

Ocurrió en el sector Piedra de Cal, centro poblado Bella Aurora, ubicado en el distrito de Parcoy.

Se busca

El cuerpo de una quinta persona que viajaba en el vehículo accidentado es buscado.

La camioneta de placa TEY-861, conducida por Dany Alexander Valeriano Valderrama (23), se trasladaba desde Trujillo hacia el anexo de Retamas, en el distrito de Parcoy.

Área crítica

Pobladores de la zona denunciaron que donde ocurrió el siniestro es un área crítica por en mal estado de la vía y lo angosto de la carretera, con curvas muy cerradas, por lo que se requiere un ensanchamiento de la pista.

Policías, serenos de la comuna local y el alcalde de Parcoy, Alfredo Uriol, prestaron ayuda en la zona del accidente.