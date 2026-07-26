Cinco muertos y 16 heridos dejó ayer el choque entre dos ómnibus y una camioneta, en el kilómetro 1292 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del Complejo Monumental del Campo de la Alianza, en el departamento de Tacna.

Alrededor de las 5 de la madrugada, el bus salón cama de empresa Copacabana de placa B6V-956, que partió la noche del viernes de Puno con más de medio centenar de pasajeros, habría invadido el carril contrario y colisionó frontalmente con un bus más pequeño de placa X4A-715, un Mitsubishi Fuso modelo MF 100 gris azul rojo que se trasladaba a Inclán.

Un tercer vehículo, una camioneta blanca Nissan modelo Furgon D21 de placa B6S-833, que trasladaba ganado caprino y ovino, colisionó luego por alcance al bus de la empresa Copacabana ya siniestrado.

Víctimas

Los fallecidos, incluido un niño, eran pasajeros del bus que iba al distrito de Inclán.

Los heridos del bus de Copacabana son Margot Mondalgo Raymundo (40), Leydi Curo Condori (21), Damaris S.M. (13), Faustino Chambe Cañasaca (chofer), Irene Incacoña Machaca (52), Irene Ticona (52), Ivanna M.T.C. (7), Jorge Tapia Ramos (52), Alex Choque Quispe (40), Ángeles Ramos Luque (21), Yovana Sonco (9) y James Vásquez.

Los heridos fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue en ambulancias de los bomberos, el Samu y la empresa Covinca.