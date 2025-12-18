Juan C. Sequeiros

Corresponsal de OJO

Un camión cisterna, que transportaba ocho mil galones de combustible (diésel y gasolina) desde Arequipa a Cusco, se despistó, volcó e incendió, a la vez que provocó un derrame en una zona cusqueña de pastoreo.

A las 6:30 horas de ayer, en el desvío Kanamarca, de la vía Espinar-Sicuani, jurisdicción de la provincia de Espinar, la unidad de placa B0G-775, de la empresa de transportes Servitrans, sufrió el accidente en el que nadie resultó muerto o herido.

Alerta

Se realiza un trabajo de gestión de riesgos, con un cordón en el lugar del derrame, para evitar una mayor afectación a los animales por ser la zona afectada un lugar usado para el pastoreo.

El vehículo era conducido por David Anaya, quien refirió que al momento del hecho no se encontraban ocupantes en la unidad.

La vía debió ser cerrada hasta que el fuego se controló.

El camión cisterna se incendió en la vía Espinar-Sicuani.