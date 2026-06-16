Una venezolana buscaba a sus víctimas, entre comerciantes de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, y luego los integrantes de su banda extorsionaban a esos “puntos” al amenazarlos con hacer explotar sus casas en caso de negarse a pagar tres mil soles como “matrícula” y 500 soles semanales de cupo.

“Hoy mismo le hago su atentado. Le vuelo su casa con una piña (granada)”, escribían por WhatsApp.

En algunos casos, la banda delictiva firmó mensajes extorsivos bajo el nombre de “La Nueva Generación de Huáscar”.

Temible venezolana

“Mauri Carolina Montero Olivares (42) ‘Veneca’, perfilaba a las víctimas, tenía esa capacidad de buscar quién era un blanco objetivo fácil no solo por su capacidad económica sino porque puede ser una persona con más sensibilidad al terror”, informó el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Holger Obando.

Depósitos

“Veneca” entregaba la información al peruano Juan Dávila Torres (48) “Chino”, quien conseguía a personas que prestaban sus cuentas bancarias para que los agraviados depositen el dinero exigido, según informó la Policía.

Leslie Chuquizuta (27) y Gladys Velásquez (41) fueron dos las presuntas receptadoras de dinero para esa mafia.

Con todo previsto para exigir el dinero y cobrarlo, Franklin Zamora Carrión (38) “Cabezón”, presunto cabecilla de la banda, enviaba los mensajes extorsivos, informó la Policía.

Brazo armado

Jhoel Chuquizuta (21) “Tilín” era el brazo armado porque acudía a los domicilios de ellos para dejar balas, explosivos o cartas. “Somos una organización grande. Si me juegas chueco los parto”, se leía en un mensaje.

Tras recibir la denuncia de uno de los comerciantes extorsionados, agentes de la Divinext montaron dos operativos, en La Victoria y Lurín, y capturaron a los seis sujetos y se incautó dinamita y municiones.