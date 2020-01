Kaire Velasco, pareja sentimental de Isaac Hilario Huamanyalli, el hombre que fue asesinado el pasado 9 de enero en el local de McDonald’s del centro comercial Risso, en Lince, aseguró que recibe constantes amenazas de muerte.

La mujer de nacionalidad venezolana acudió a la sede Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri), en el Cercado de Lima, para informar sobre lo sucedido a las autoridades y pedir garantías por su vida. Indicó que la culpan del crimen de su pareja, con quien llevaba más de 2 años de relación, según detalló ATV+.

“Que me van a encontrar, que van a matar a mi familia, me van a matar a mí porque dicen que la muerte de mi pareja fue por mí. Dicen que yo mandé (a asesinarlo)”, señaló para el citado medio.

Respecto a las tres venezolanas que estuvieron presentes en el crimen de Isaac Hilario, Kaire Velasco reiteró que no las conoce. “No conozco a ninguna de ellas. Él tampoco me comentó nada (de ellas), la última vez que hablamos, me dijo que se fue de viaje”, afirmó.

La Policía determinó, en base a pericias antropológicas, que el venezolano Luis José Rodríguez Rodríguez, uno de los 140 detenidos en un hotel de Punta Negra el fin de semana, estuvo involucrado en el asesinato de Issac Hilario. Asimismo, investiga a otro de los detenidos al sur de Lima, también venezolano.

Pareja de Isaac Hilario aseguró que recibe constantes amenazas de muerte. (Video: ATV+)

VIDEOS RECOMENDADOS

Mujer niega agresión e intento de feminicidio de su conviviente (17/01/20)

TE PUEDE INTERESAR