Confirmado el ingreso de Perú al Escudo de las Américas (SotA, en inglés), anunciado por el secretario de Estado (canciller) de los Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, su homólogo peruano, Carlos Espá, celebró tal apoyo estadounidense para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

El canciller peruano dijo que el ingreso del Perú al SotA reforzará la cooperación con Estados Unidos y fortalecerá las acciones ante al lavado de activos y las organizaciones criminales.

“Es un mecanismo multilateral que fue creado en marzo por 13 países reunidos en forma soberana” y hoy son 18, recordó Espá.

Alianza

Estados Unidos apoya a estos países que, libre y soberanamente, forman esta coalición para luchar contra organizaciones criminales transnacionales; porque un país en forma individual no podrá “luchar contra estas organizaciones que ocupan largos espacios regionales y son flexibles”, aseveró.

Afirmó que Estados Unidos facilitará apoyo operativo y logístico, y de inteligencia, e intercambiará información sobre ciberseguridad.

Visita

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es importante aliado extra OTAN– en el Escudo de las Américas”, señaló Marco Rubio, quien hoy llega al Perú para reunirse con Espá y la presidenta Keiko Fujimori.

El analista Óscar Vidarte advirtió que regresa la Doctrina Monroe con el “Corolario (Donald) Trump” para frenar la influencia de China en América Latina.

El excanciller Manuel Rodríguez rechazó un “sí señor” y pidió negociar firmemente los términos del ingreso de Perú al SotA.