Al menos cuatro personas murieron y diez resultaron heridas al chocar un bus interprovincial de la empresa Julsa, una camioneta y un tráiler, en el kilómetro 807 de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa.

La colisión se registró en la zona de La Chira, en el distrito de Pucchún, en la provincia de Camaná.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este martes y en la zona había algo de neblina, según los testigos.

Heridos

Según la Policía, los heridos son las niñas L.A.F.C. (2) y E.G.F.C. (4) y su madre Lourdes Haydee Cari Quispe (36), así como Fermina Charca Bustincia (62), Fidel Santillan Melgarejo (43), Juvenal Anacasi Huarachi (39), Diego Carrillo Cosntacio (30), Fredy Colque Canqui (52), Nelly Gutiérrez Mendoza (33) y Aquilino Consa Mamani (52).

Todos los lesionados fueron llevados al Hospital de Camaná y uno, grave, luego se derivó al de Arequipa.

¿Culpables?

Testigos dijeron que la camioneta que brindaba servicio de colectivo hacia el centro minero de Secocha habría invadido el carril contrario de la vía, aunque la Policía indicó que ello debe confirmarse en el curso de las investigaciones en marcha.

La empresa Julsa refirió que su bus partió el lunes por la tarde del Terminal de Ronco, en La Victoria, en Lima, y tenía como destino a la ciudad de Arequipa.