Dos mujeres murieron baleadas por sujetos en motos que las atacaron sin piedad para robarles sus teléfonos celulares en El Agustino y Carabayllo.

En redes sociales, la población exigió al Gobierno que actúe contra la delincuencia que impune mata gente en nuestras calles.

La población exige acabar con la criminalidad desbordada en el país.

A trabajar

A las 9:49 de la mañana de ayer, Rosa Elena Vergara Solórzano (28) acababa de salir del cuarto donde vivía desde hace seis meses para ir a trabajar, en El Agustino.

Mientras caminaba revisando su celular por la calle Brasil, un ratero en moto se le acercó por detrás.

Disparo letal

Al percatarse, ella se volteó y buscó huir, mientras el ladrón la siguió e hizo el ademán de sacar un arma.

La mujer se alejó y tras intentar guardar su celular entre su ropa, al final lo lanzó al interior de una tienda.

Molesto, el motorizado le disparó un tiro y se fue sin robarle, según se observa en un video de 16 segundos que registró todo.

Rosa Vergara murió y su cadáver quedó en la vereda.

Mamá muere

Horas antes, a las 7:30 de la noche del domingo, Nancy María Carlos Pantoja (50), una madre de tres hijos, regresaba a su casa tras una reunión familiar en su visita a sus hermanas y a su madre, en Carabayllo.

Dos delincuentes en moto se le acercaron y el que iba en el asiento de atrás disparó un balazo en la espalda de la mujer y así logró robarle su teléfono celular.

“¡Auxilio!, ¡auxilio!”, gritó herida de muerte en la primera etapa del Programa de Vivienda San Diego, sector Loma baja. Vecinos salieron, pero ya había muerto.