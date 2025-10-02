Dieciséis sospechosos de integrar la organización criminal “Los Letales del Norte Nueva Generación”, incluidos dos policías en actividad, fueron detenidos ayer en una megaoperación en Trujillo y Lima.

Desde la 1 de la madrugada, 500 policías y 31 fiscales allanaron 24 viviendas en El Porvenir, Víctor Larco, Florencia de Mora y Trujillo (La Libertad) y Lima.

A los policías detenidos les espera su procesamiento penal y ser dados de baja de ser hallados culpables y los condenan.

Detenidos

Se detuvo a los suboficiales PNP, Óscar Paredes y Daniel Reyes, quienes mantenían informados a los integrantes de la banda de los operativos en su contra, reveló el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena.

Cayeron en Lima, adonde los rotaron para cortar la conexión que tenían en Trujillo con la organización criminal.

Otros detenidos son Carlos Alberto Vásquez Ávalos “Chino Verde” -de la banda “Los Pulpos” y “facilitador de medios logísticos”-, Henry Floreano, Jonatan Paredes, Wagner Castillo, Christian Álvarez, Juan Santillán, Lucy Moreno, Jefferson Polo, Ángel Vega, Claudia Segura, Yener Burgos, Kenyi Salirrosas, Luis Gutiérrez y Fanny Rodríguez.

Todos son investigados por los delitos de sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones.