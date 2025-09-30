Con quemaduras en gran parte de su cuerpo, al intentar controlar un incendio que se activó en el sector K’urpakancha, del distrito de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo, Cusco, murió un adulto mayor.

MÁS INFORMACIÓN : Asesinan de 5 balazos a abogado y policía en retiro dentro de su oficina

El hombre se convirtió el la cuarta víctima mortal del presente año por el fuego en áreas forestales del Cusco.

MÁS INFORMACIÓN : Violencia económica y abandono afectan más a las adultas mayores

Los incendios forestales provocan destrucción y muerte.

Identificado

Se trata de Juan Gutiérrez Meza, un hombre de 82 años de edad, quien aún con vida fue evacuado el viernes al Hospital Regional de la ciudad del Cusco, donde al día siguiente falleció.

Ayer, pobladores y bomberos de Pisaq y Calca intentaban apagar el fuego de un incendio que se desató el domingo.

Todos

Miguel Oscco, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, señaló que los fallecidos por incendios forestales son adultos mayores.

El primero murió en el distrito de Lucre Quispicanchi, el segundo en Llusco Chumbivilcas, el tercero en Yanaoca y el último en Pomacanchi Acomayo.