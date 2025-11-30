Tres integrantes de una mafia dedicada a vender droga sintética en locales de diversión de Miraflores y San Isidro, bajo la modalidad de delivery, ya están detenidos y son sometidos a interrogatorio para dar con otros miembros de la organización.

Por acciones de inteligencia, detectives del Depincri Miraflores-San Isidro llegaron a La Perla, Callao, en busca de “Los Zetas del Callao” y encontraron a tres de ellos en plena flagrancia, cuando realizaban un “pase” de drogas bajo la modalidad del “sobre cerrado”.

Al percatarse que los policías se acercaban, los tres sujetos intentaron huir y uno de ellos ingresó rápidamente a una vivienda, aunque al final todos fueron reducidos y negaron ser vendedores de drogas.

Intervenidos

Se detuvo a los sospechosos Yoao Ranses Garagorri Ángeles (21), Guillermo Diego Nicolás Aranda Finetti (21) y Diego Alonso Vizcarra Queirolo (25), quienes, según la Policía, estaban en posesión de la droga tusi (cocaína rosada), ketamina y otros elementos asociados a la comercialización de drogas.En la vivienda de uno de los detenidos había 52 cajas de ketamina, tres celulares y dinero en moneda nacional y extranjera, todo indica producto de la venta de drogas a peruanos y turistas extranjeros.

Droga

También se halló tres bolsas de tusi, dos bolsas con 180 pastillas rosadas de la misma sustancia y cuatro bolsitas de cocaína.

Informada de la intervención, la Fiscalía de Turno Permanente del Callao dispuso continuar con las diligencias de ley.