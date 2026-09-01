Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), el empresario dedicado a la compra y venta de oro secuestrado la madrugada del último domingo en Trujillo, en el departamento de La Libertad, fue liberado ayer por sus captores y se encuentra con su familia.

Tras algo más de 36 horas del plagio en que asesinaron a sus cuatro acompañantes del plagiado, se le dejó libre en la carretera de Huanchaco y “está en compañía de sus seres queridos”, refirió el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

No se informó si se pagó o no un rescate, menos si fue la suma de 4 millones de dólares que, trascendió, exigían los secuestradores.

Diez personas han participado en el secuestro y se busca detener a todos, según la Policía. El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, negó que en el secuestro estén implicados policías, tal como algunos afirman.

Golpe

Se detuvo ayer a los cuatro sujetos que, con uniformes de la Policía, presuntamente ejecutaron el secuestro, incluido el gatillero que disparó a matar, así como al presunto operador logístico que habría coordinado con integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” ubicados fuera y dentro del Perú para proveer uniformes, armas y equipamiento.

Los supuestos autores materiales detenidos son: Frank Junior Quezada Cruz (23) “Ñato”, César Iván García Rivera (20) “Bolacho”, señalado como el conductor de la camioneta para llegar al lugar del ataque, Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) “Folo” o “Polo” y Julio Zavaleta Quezada (19) “Juliacho”.

Más detenidos

Frank Quezada reveló cómo se reclutó a los atacantes, informó la Policía.

José Miguel Cherrepe Dávila (18) “Ares”, detenido en Chepén, sería el operador logístico que coordinó el ataque ordenado por el sindicado cabecilla de “Los Pulpos”, Óscar Cruz Basilio “Óscar””.

Este último es pariente de Jhonsson Smith Cruz Torres “Jhonsson Pulpo”, máximo líder de “Los Pulpos”, red delictiva transnacional dedicada a la extorsión y el secuestro.

¿Será cierto?

La prima de uno de los detenidos negó que éste, un estibador “pequeño, no alto”, tenga participación en el crimen, y dijo que tienen fotos y videos que permitirían demostrar dónde se encontraba durante el ataque.

A su declaración se han sumado múltiples voces, entre las de ciudadanos, periodistas y abogados, que en redes sociales señalan que la estatura de los intervenidos no corresponde con las de los autores del secuestro, según las imágenes en video de los criminales.

Keiko habla

“Mi reconocimiento a nuestra Policía por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, tuiteó la presidenta Keiko Fujimori.

En el secuestro mataron a Farhad Andrea Monzón Lingán (20), pareja del empresario, y Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), y a los guardaespaldas Luis Alberto Rojas Ramos (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).