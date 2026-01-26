Cinco personas, entre ellas dos cuñados venezolanos, murieron al ser acribillados a balazos cuando jugaban una pichanga en el segundo piso de una cancha deportiva de la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis.

El crimen, en el local ubicado a pasos del Mercado de Plátanos, en el cruce con el óvalo Arriola, ocurrió a las diez de la noche del último sábado y todo apunta a un ajuste de cuentas.

Encapuchados llegaron en motos al lugar y dos de ellos subieron al segundo piso, donde está el campo de juego, y dispararon a matar.

Una de las víctimas mortales -que sería el peruano- no era el objetivo directo del ataque, pero fue alcanzada por los tiros.

Huyen en motos

Tras el ataque, los sicarios salieron corriendo y huyeron en motos donde conductores los esperaban para huir, dicen testigos.

Dos hombres murieron en el acto; mientras tres fueron llevados al Hospital Dos de Mayo, donde pereció la tercera víctima mortal.

Clausurado

El local había sido clausurado el 13 de enero, pero funcionaba a pesar de ello.

El comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, declaró que el ataque no fue indiscriminado, sino un ajuste de cuentas del crimen organizado.

“Han estado jugando personas de nacionalidad venezolana, acompañadas de sus familiares. Han ingresado personas con los rostros cubiertos y dispararon contra dos sujetos en particular”, declaró sobre los asesinatos en el local que sin licencia municipal operaba también como cantina.