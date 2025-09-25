La próxima semana se espera que esté en Lima, extraditado, el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, Erick Luis Moreno Hernández “El Monstruo”, capturado la tarde de ayer en Paraguay en una operación conjunta de policías paraguayos y brasileños.

Con el cabello crecido y kilos de más, incluso algunas alteraciones en el rostro, se le encontró en una vivienda de la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay, donde se hallaba solo y viendo televisión.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, indicó que el seguimiento del hampón implicado en secuestros, extorsiones y asesinatos en el Perú se daba desde hace meses.

Crimen organizado

Declaró a Panamericana que la captura fue producto de coordinaciones de las policías de Paraguay, Brasil y Perú, y se ejecutó por agentes contra el crimen organizado.

Se le atrapó por el seguimiento de giros económicos y movimientos financieros que el delincuente hizo y por sus llamadas telefónicas geolocalizadas por la Policía paraguaya. Sus tatuajes en pecho y pantorrilla confirmaron su identidad.

Tres países

Zanabria indicó que de Santa Cruz (Bolivia), “El Monstruo” fue a Paraguay y de ahí a Brasil (Sao Paulo y Acre) para luego volver a territorio paraguayo, donde cayó.

Erick Moreno será extraditado a la brevedad, “se espera que esté en Lima a más tardar al final de la próxima semana” porque desde hace meses ya se solicitó su detención y extradición a Paraguay, cuando era inminente su captura.

A la tercera

Hubo dos intervenciones previas en Paraguay y no se le pudo atrapar, y en la tercera se consiguió aprehender al maleante por el que el Ministerio del Interior (Mininter) fijó una recompensa a 1 millón de soles por información para su captura.

Condenado

En el Perú, “El Monstruo” está condenado a 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro, hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.

El coronel PNP José Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), viajará hoy a Asunción (Paraguay), a fin de realizar las coordinaciones de rigor con el comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez.