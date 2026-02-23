Cuando manejaba su auto, Daniel Mayorga Solari (33), exrecluso por homicidio del penal Sarita Colonia, murió baleado por sicarios que iban en otro vehículo, en San Miguel.

Ocurrió a 4:49 de la madrugada de ayer, en momentos en que la víctima, que vivía en el Callao, se desplazaba en un Kia Soluto blanco por el jirón Libertad.

Antes de llegar al cruce con el jirón José Olaya, el auto negro de sus verdugos lo chocó. De inmediato, lo siguieron y, según un testigo, “pasaron embalados”.

Así fue

Desde su carro, los pistoleros dispararon por el lado del copiloto y luego de frente.

“Son más de 15 proyectiles de armas de fuego que han sido utilizados para el asesinato y el cuerpo presenta siete impactos de bala”, informó el jefe del Depincri San Miguel, comandante PNP Ricardo Asenjo.

Muerte

Herido Mayorga, su auto se despistó, subió a la vereda y colisionó contra un poste y un supermarket.

Los asesinos huyeron, aunque accesorios del carro negro cayeron y una cámara grabó el coche. En el Kia de la víctima se halló una mochila, dinero y documentos.

Cámaras de la municipalidad del distrito son clave al grabar el ajuste de cuentas. Al lugar del crimen no llegó ningún familiar.

Antecedentes

“El 23 de febrero de 2025, (Mayorga) fue detenido por conducir un vehículo en estado de ebriedad, el 19 de enero de 2017 por ser autor de lesiones por proyectil de arma de fuego y el 2012 por una requisitoria por homicidio (y) fue internado en el penal para que cumpla su condena”, refirió Asenjo.