Dentro de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Policía capturó ayer a tres presuntos integrantes de la banda de extorsionadores que exigían dinero a los responsables de una empresa que remodela y amplía la Clínica Universitaria de la casa de estudios.

Los detenidos tenían un cartucho de dinamita para amenazar a sus víctimas. Poco después, la Udex inmovilizó el explosivo.

La División de Investigación de Extorsiones (Divinext) realizó el operativo y el director de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, informó que se detuvo a los peruanos Gerald Espinoza (41) “JJ”, exreo del penal Sarita Colonia; Jhonatan Moreno (42) y Francoise García (49).

Irrecuperables

“Son irrecuperables”, dijo sobre los hampones que exigían a la constructora la cuota inicial de 2500 soles y el pago semanal de 500 soles.

“Son de seudosindicatos del centro y Callao que han disputado estos territorios y ahora los que están acá son quienes, bajo una línea de acción criminal, sacaron de circulación a (...) ‘La Tota’ (Israel San Román) con un séxtuple homicidio”, con su familia en San Miguel, el 2023, acotó Revoredo.

Hampones

Extorsionan a la empresa que remodela y amplía la Clínica Universitaria, precisó el jefe de la Dirnic, teniente general PNP Manuel Lozada.

Los sujetos integrarían la banda “Los Malditos de San Marcos” y la Divinext les seguía los pasos ante la denuncia de la empresa agraviada.

Los delincuentes también exigían el ingreso de tres trabajadores “fantasma” para cobrar sueldos sin trabajar.