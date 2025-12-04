Tres delincuentes de una banda de extorsionadores que exige cupos a la dueña de una pollería dispararon 29 veces contra el local, la noche del martes, cuando había comensales y trabajadores, en San Martín de Porres.

El ataque se registró minutos después de las 10 de la noche en el restaurante ubicado en la avenida Pacasmayo y se ejecutó para intimidar a la propietaria que desde hace dos meses es extorsionada para que pague cupos bajo amenazas de atentados.

Hubo impactos en los pisos segundo, tercero y cuarto, donde viven familias y hay una sala de recepciones y juegos infantiles.

A pesar de lo violento del hecho, no se registraron personas heridas, algo que vecinos de la zona dijeron es un milagro porque a esa hora había clientes en la pollería.

Dinero

La propietaria de la pollería ya alertó a la Policía sobre las amenazas recibidas de una presunta banda de extorsionadores que le exige elevadas sumas de dinero a cambio de dejar funcionar al negocio.

La afectada refirió que comenzó a recibir amenazas hace dos meses, primero a través de notas con números telefónicos a los que debía llamar para “arreglar” y luego con visitas de extorsionadores que entraron a su local y dejaron mensajes directos. También envían mensajes al WhatsApp de los locales de la pollería. Refirió que no recibe ayuda de la Policía y piensa traspasar el negocio. Negocio es habitual víctima de los extorsionadores.

Debido a los ataques y amenazas, varios trabajadores de la pollería han renunciado y quienes los reemplazan se van pronto.