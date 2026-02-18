A balazos, sicarios de una mafia de extorsionadores asesinaron a un chofer de combi, delante de su esposa, sus dos hijos menores de edad y pasajeros, en el Cercado de Lima.

Los pistoleros aprovecharon que el chofer de la combi disminuyó la velocidad al pasar un rompemuelles para dispararle.

Así sucedió

A las diez de la noche del último lunes, dos asesinos por encargo que estaban en una moto lineal, sin contemplación alguna, acribillaron a Misael Romero Muñoz, en la cuadra 10 de la avenida Morales Duárez, cuando manejaba la camioneta rural de la línea B, que cubre la ruta plaza Unión-Mayolo.

Mal herido, Misael Romero perdió el control del vehículo en marcha.

Volante

Uno de los pasajeros, en forma decidida, tomó el volante y estacionó la combi a unos cien metros del atentado, y así evitó una tragedia mayor.

La cónyuge de la víctima, su bebé que tenía en brazos e hija de 9 años de edad que estaban en el asiento del copiloto, milagrosamente no fueron heridas por la ráfaga de disparos. Los pasajeros también resultaron ilesos.

Amenaza extorsiva

Antes de huir, los sicarios dejaron un mensaje escrito firmado por la banda autodenominada “La Federación”, donde amenazan a todos los choferes que circulan en el Cercado de Lima.

Además, les advertían que los asesinatos continuarán si se niegan a pagar los cupos que se les exigen.

La víctima mortal el segundo conductor de transporte público asesinado en menos de una semana por mafias que cobran cupos.