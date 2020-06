Una joven, identificada como Samar Matraje en sus redes de Instagram y Facebook, denunció que su abuela fue echada de su propia casa por su esposo y su hijastra.

Ella compartió una serie de videos en sus redes, los cuales se han vuelto tendencia en las últimas horas. En la grabación, se puede escuchar a la anciana buscando apoyo de dos agentes de la Policía Nacional para que ellos dejen constancia del desalojo.

Lo que llama la atención es la actitud de quien sería la hijastra de la abuela: le falta el respeto a la Policía y le reclama por meter gente que puede estar infectada de Covid-19 “porque viene de conos”.

- “¡Me han botado, ustedes! - grita la abuela.

-¡¿Yyyyy?! ¿Estás demente? ¿Cómo vas a meter a un hombre (policía) sin saber si está enfermo o no? ¿Y si esa gente está infectada? ¡Esa gente vive en conos! - se le escucha decir a la hijastra, quien le intenta quitar el celular a la joven que graba la escena.

“Amigos quiero contarles algo muy personal que me pasó ayer (...) Mi tía Claudia (la hermanastra de mi papá) junto con su papá Hernán (obviamente padrastro de mi papá y aún esposo de mi abuela) botaron de la casa a mi abuela en pleno Estado de Emergencia Sanitaria, simplemente por que se les dio la regalada gana. Mi abuela ah soportado vivir en esa casa gracias a que no tiene a donde ir, una serie de maltratos psicólogos de parte de su esposo y también físicos y psicológicos de parte de su hija de 32 años de edad”, se lee en la publicación de la joven que hace la denuncia.

“Eso no es todo, también es una racista, clasista, tildándome de ´que asco que yo sea de cono y la puedo contagiar de covid’ simplemente por el hecho de vivir en Comas. Empezó cuando mi abuela llamó llorando a mi mamá contándole que la habían botado su hija y su esposo, yo no la pensé dos veces y me dirigí de Comas hasta Miraflores para ayudarla y lo que pasó después lo pueden ver en estos videos”.

