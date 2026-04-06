Seis miembros de un clan familiar dedicado a la extorsión, a quienes responsabilizan de al menos 20 atentados contra comerciantes y empresas de transporte público, ya están tras las rejas al quedar detenidos por la Policía durante un operativo en Villa María del Triunfo.

A los sospechosos intervenidos en la vivienda también se les encontró abundantes “pacos” de marihuana.

También había cocaína con una cucharita para “probar”.

Incursión

Tras un previo trabajo de vigilancia con un dron, efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat) y detectives del Depincri Villa María del Triunfo fuertemente armados incursionaron en la vivienda que “Los Monstruos del Sur” usaban para planificar sus actos extorsivos, en la cuadra tres de la avenida Flora Tristán, en Tablada de Lurín.

En su base de operaciones delictivas, los intervenidos tenían una granada de guerra y dinamita.

Detenidos

Sin realizar ni un disparo, los policías detuvieron a Carlos Enrique Coro Rojas (61), cabecilla de la red criminal según las autoridades.

También cayeron Sebastián Coro Ocaña (25), Georgia Alexa Coro Rojas (19), su hermano de 17 años de edad, Valeria Villalta Zapata (62) y Diego Armando Cubas Cabellos (26).

Además de los explosivos, en la casa intervenida se encontró un revólver y diez celulares que habrían sido usados para actos al margen de la ley.

Antecedentes

Carlos Coro Rojas tiene antecedentes por robo agravado y el adolescente intervenido está implicado en un ataque con arma de fuego, el 26 de febrero último, en Villa María del Triunfo, en un caso que se halla en una carpeta fiscal está en investigación.

Según la Policía, la banda también se dedicaría al robo agravado y a la extorsión de dueños de buses de transporte público.

Esta mafia usaba a menores de edad para los atentados contra sus víctimas de extorsión, según informaron las autoridades.

La banda familiar era el terror de transportistas y comerciantes.