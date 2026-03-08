Cincuenta y tres personas heridas, tres de ellas menores de edad, provocó ayer la explosión de una granada de guerra en el interior de la discoteca Dalí, situada en la vía de Evitamiento, en el distrito de Trujillo, en el departamento de La Libertad.

Momentos de pánico se vivieron en el interior de la discoteca Dalí.

Entre los heridos hay cinco jóvenes muy graves, uno de ellos una mujer de 19 años que viene luchando por su vida en el Hospital Regional Docente.

¿Extorsión?

Una de las hipótesis de la Policía, que intervino a dos mayores de edad y un menor de edad como sospechosos, es que el atentado podría estar relacionado con un caso de extorsión.

No se informó si extorsionan a la orquesta o al dueño del local que, tras el atentado, la municipalidad clausuró por 30 días.

Madrugada

El incidente ocurrió a las 3:30 de la madrugada, cuando se presentaba la orquesta de cumbia Amor Rebelde. Producto de la fuerte explosión, los asistentes fueron alcanzados por las esquirlas y vidrios.

Según el reporte de la Policía, 21 heridos fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y 13 al Regional Docente.

Asimismo, 11 a la clínica Fátima, 4 a la San Antonio, 3 a San Pablo y uno a Sanna.