Con la modalidad de saturación de gas, delincuentes volaron este lunes en pedazos uno de los tres cajeros bancarios automáticos de un grifo de Lurín y robaron una elevada suma de dinero.

En los últimos tres años, la Policía reportó 16 ataques de delincuentes contra cajeros automáticos en todo nuestro país.

Los cajeros son blanco de los delincuentes en zonas donde no existe vigilancia policial permanente. Cajeros quedaron ayer dañados al explotar uno de ellos.

Incursión

Alrededor de las 2:20 de la madrugada, los ladrones llegaron en un auto Kia azul a la estación de servicios del kilómetro 40 de la antigua carretera Panamericana sur.

A unos 50 metros de los surtidores de combustible, donde estaban los cajeros de tres bancos, del carro bajó un sujeto que amenazó a un trabajador del grifo. “Métete al cuarto”, le dijo y se hizo.

A los segundos fue la explosión y los rateros se llevaron la “lonchera” que contiene el dinero y fugaron.

El cajero, destrozado por completo, pertenecía al Scotiabank. Los otros cajeros sufrieron daños superficiales.

Dinero

Muchos billetes quedaron regados en el piso y los policías, al llegar, recolectaron 20,600 soles.

Peritos de Criminalística encontraron una manguera de gas, que habrían colocado dentro del cajero para provocar la explosión. Según la Policía, tal implemento se usó para “volar” 14 cajeros en los últimos tres años en el Perú y ayer ya son 15.

La División de Investigación de Robos de la Dirincri no descarta que se trate de una misma banda que actúa en todo el Perú.

Antes hubo 4 atentados para robar cajeros en La Libertad, 4 en Ica, 3 en Lima, 1 en Áncash, 1 en Ayacucho, 1 en Tumbes y 2 en Junín.

Cajeros quedaron dañados al explotar uno de ellos.