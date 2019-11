“En mi desesperación no sé qué me pasó, la agarré del cuello, la cogoteé, la cargué y de ahí entré en sí y me di cuenta que estaba sin vida”, confesó a la Policía el feminicida Brus Ángel Pineda Matamoros (29). Pese a todas las pruebas en su contra, nueve meses después de la prisión preventiva, no fue sentenciado y el Poder Judicial permitió que siga investigado, pero desde la comodidad de su casa.

Esto gracias al beneficio del arresto domiciliario que, lamentablemente, permite que no solo feminicidas estén libres, sino también que investigados por asaltos a mano armada, extorsionadores, narcotraficantes, presuntos sicarios y hasta políticos caminen impunemente por las calles, al acecho de la ciudadanía.

Letra muerta

Hasta la fecha, 177 procesados gozan de este beneficio, entre ellos Pineda Matamoros, quien en diciembre del 2017 asesinó a su expareja Karina Sinforoso Quispe, dentro de su vivienda en Villa María del Triunfo. Gracias a una resolución judicial, este sujeto salió de la cárcel para cumplir arresto domiciliario; y hace una semana estuvo a punto de asesinar con un cuchillo a su amiga Ana María Salazar Pérez (35), en San Juan de Lurigancho.

Kelly Quispe, madre de Karina Sinforoso, pidió a las autoridades que le den cadena perpetua al asesino de su hija. “Tengo que sacar fuerzas de donde sea para seguir luchando y obtener justicia. No es justo que hayan dado libertad al sujeto que mató a mi hija. Ahora que está detenido otra vez que pague por todo”.

Burlan medida

Lo más preocupante del beneficio del arresto domiciliario es que, según la Policía, el 80% de los que están bajo este sistema incumplen dicha medida y salen de sus casas cuando quieren y, muchas veces, para continuar delinquiendo. Lo más indignante es que si el efectivo que va a la casa del presunto delincuente para que firme el control diario lo ve saliendo, no lo puede detener porque no tiene una orden de captura.

“Si lo vemos saliendo de su domicilio no lo podemos detener porque estamos burlando sus derechos. Nosotros solo informamos al juez que ellos están infringiendo dicha media”, informó una fuente policial.

Ese es el caso de Johan Sebastian Rojas Neófito, quien es procesado por el delito de robo agravado. Gracias al Poder Judicial de Villa El Salvador obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. La Policía informó al juez que este sujeto quebró 264 veces dicha medida.

Lo mismo pasa con Ernesto Medina Sánchez, investigado por robo agravado. La Policía informó al juez de Villa María del Triunfo que a este sujeto no se le encontró en su casa 598 veces.

En enero del 2018 agentes de la Depincri Villa El Salvador capturaron a los hermanos Oscar (39) y Adrián (31) Navarro Baltazar, que estaban acompañados por Evelyn Ludeña Salcedo (18), por transportar 16,500 kilogramos al parecer de clorhidrato de cocaína. Los tres obtuvieron arresto domiciliario por exceso de carcelería. Los hermanos han infringido este beneficio 262 veces; mientras que la mujer, en 110 ocasiones. Esto también se le informó al Poder Judicial de Villa Maria del Triunfo.

Pero no solo ellos cuentan con este beneficio y lo han infringido, también Stefanie Velásquez Liberato, alias “La Diabla”, quien participó en diversos asaltos a pollerías. Ella es investigada por el delito contra el patrimonio, hurto agravado, extorsión agravada en el grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de fuego.

José Carlos Rojas Sierra, alias, “chato Marcos”, uno de los miembros de la banda “Los Destructores”, acusado de secuestrar a la esposa de un exalcalde de Ucayali y que estaba incluido el Programa de Recompensa, también obtuvo arresto domiciliario y transgredió la medida.

Debido a que el 65% de los procesados que cuentan con arresto domiciliario son del cono sur, diario OJO se comunicó telefónicamente con el Poder Judicial de esa zona para pedir su descargo sobre el accionar de estos delincientes que violan este benificio. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

El general (r) Máximo Ramírez de la Cruz, asesor de Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, señaló que los hampones son liberados por el Poder Judicial debido a un exceso de carcelería al no tener una sentencia o no contar el caso con acusación fiscal. “Varios sujetos con arresto domiciliario no respetan la medida; sin embargo, hasta el momento tampoco se les revoca este beneficio”, observó.