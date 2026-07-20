El konjac se ha vuelto popular en productos como fideos, arroz y suplementos que prometen ayudar a bajar de peso. Pero ¿qué dice realmente la ciencia?

El konjac es una raíz rica en glucomanano, una fibra soluble que absorbe agua y forma un gel en el estómago. Gracias a esta propiedad, puede aumentar la sensación de saciedad y ayudar a algunas personas a reducir la cantidad de alimentos que consumen.

Sin embargo, los estudios muestran que su efecto sobre la pérdida de peso suele ser moderado. Las revisiones científicas y evaluaciones de organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyen que el glucomanano puede contribuir a la pérdida de peso cuando se consume dentro de una dieta hipocalórica, pero no genera cambios importantes por sí solo.

Tampoco existe evidencia sólida de que “queme grasa” o acelere el metabolismo.

En otras palabras, el konjac puede ser una herramienta útil para aumentar la ingesta de fibra y favorecer la saciedad, pero sus efectos dependen del contexto general de la alimentación.