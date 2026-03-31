Las intensas lluvias en la ceja de selva del Cusco provocaron que toneladas de lodo y rocas de un cerro caigan este lunes sobre los rieles de los trenes que llevan a Machu Picchu.

Ocurre a pocos días del inicio del feriado largo por Semana Santa, cuando se espera numerosos visitantes a la ciudadela inca.

No hubo heridos ni fallecidos, ya que durante el derrumbe no circulaba ningún convoy por ahí, aunque la vía quedó parcialmente sepultada y, en puntos, la plataforma ferroviaria está afectada.

Viajes

Ante posibles nuevos huaicos, las empresas PeruRail e Inca Rail suspendieron todas sus frecuencias hasta nuevo aviso, lo que dejó a cientos de turistas nacionales y extranjeros varados en las estaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), a la espera de un trasbordo o su evacuación.

En tanto, un cadáver se recuperó este lunes en Mucumayo, región Puno, tras la avalancha del domingo al desbordarse el río Tambillo.