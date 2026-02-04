Un automóvil, propiedad de un vigilante de 40 años asesinado en noviembre por negarse a ingresar a una banda, fue incendiado ayer por encapuchados, en los exteriores de una casa, en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, departamento de La Libertad.

Sus deudos dicen que se negó a unirse a una banda que lo quería en sus filas porque era experto en el uso de armas de fuego. La Policía estudia esa hipótesis, pero no se trata de la única.

En la calle Luis Banchero Rossi, uno de los hampones rompió de una pedrada la ventana del lado izquierdo del vehículo y su cómplice lanzó dentro el combustible que llevaba en una galonera y prendió fuego. El fuego lo alcanzó y, al parecer, le quemó el rostro.

Crimen

El auto está a nombre de Gabriel Benjamín Salazar Quispe, padre de familia asesinado en noviembre en el sector Soledad, en el distrito de Chicama (Ascope).Sus familiares señalaron que este ataque se vincularía a la banda criminal “Luz del Sol”, que habría matado a Salazar por negarse a sumarse a sus filas.

Los criminales huyeron hacia la cercana avenida Industrial, donde en un auto los recogieron.

Policía investiga y la principal hipótesis es un acto de venganza.