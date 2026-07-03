Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue capturado junto a su hermana y otras personas acusadas de integrar una organización criminal que se apoderó de cerca de 10 millones de soles de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (provincia de Chincha, Ica).

El también exluchador cayó en un megaoperativo en Lima y Callao, en el que también fue intervenida su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez y otros. Son acusados de integrar la organización “Los Arquitectos del Fraude” y permanecerán siete días en las celdas de la Dirincri bajo investigación preliminar.

FRAUDE INFORMÁTICO

De acuerdo a la tesis fiscal, Jackson Mora forma parte de un millonario fraude informático. Habría concertado con su hermana y David Mesones Mazzini (integrante de la banda) para que 9’984,793 soles fueran transferidos a la cuenta de su empresa FFC MMA SAC.

El dinero era de los fondos del canon minero asignado a la Municipalidad de Pueblo Nuevo y que estaba en una cuenta en el Ministerio de Economía y Finanzas.

En videos obtenidos por las autoridades el 23 de abril de este año, Mora aparece con su hermana y otros integrantes de la banda en puntos claves, cerca de la agencia BCP de La Aurora, en Miraflores, mientras la plata llegaba a la cuenta de su compañía.