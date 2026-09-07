En condición de estricto aislamiento y bajo vigilancia se encuentra Jhonsson Smit Cruz Torres “Jhonsson Pulpo”, cuya vida se cuida para evitar que eventualmente se haga daño o que alguien pretenda “silenciarlo”.

Se teme que se busque evitar que el detenido señale a sus nexos y a otros miembros de “Los Pulpos”, organización criminal que, según la justicia, lidera.

Dircote

En la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Cercado de Lima, cumple su detención preliminar por 15 días mientras continúan las investigaciones y diligencias policiales, incluidos interrogatorios, luego de su captura en La Paz (Bolivia) y su repatriación por Puno.

Comida

Trascendió que los cuidados de la integridad del cabecilla de “Los Pulpos” incluyen a sus alimentos, que se verifica no estén envenenados ni contengan objetos prohibidos que pudiera enviarle alguien.

Jhonsson Cruz ingiere sus alimentos en presencia de policías.

Sin comunicación presencial ni telefónica con familiares o amigos, todo contacto de “Jhonsson Pulpo” se da con su defensa legal acreditada y ello lo tiene deprimido.

Lo niega

Culminados los 15 días de su detención preliminar es previsible que sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir la cadena perpetua que pesa en su contra por un asesinato.

La Policía lo vincula con el secuestro del empresario minero Jenss Lara, en Trujillo, lo que Jhonsson Cruz niega de plano.