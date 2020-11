Carlos Ezeta Gomez, el joven de 24 años que le propinó un puñetazo al congresista Ricardo Burga tras la vacancia de Martín Vizcarra, se pronunció en sus redes sociales tras pasar toda la noche en la comisaría de San Andrés.

“No pensaba acabar así la noche, es la primera vez que piso una comisaría donde pasaré la noche. Me pedirán mi celular en breve, no sé exactamente qué está pasando afuera porque desde qué pasó me quitaron todo, pero cualquier ayuda de la ciudadanía será bien recibirá mismo con sus mensajes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Antes de que le quiten el celular dijo que es falso que se haya resistido a la autoridad, es decir, a la Policía Nacional, tras golpear al parlamentario de Acción Popular.

“Me está imputando resistencia a la autoridad y es falso, estoy colaborando con la Policía (....) no hubo ningún desafío a la autoridad”, agregó.

Según su abogado, Ezeta no presenta antecedentes policiales. El joven ha sido tildado de ‘héroe’ en las redes sociales.

